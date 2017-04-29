

Fenerbahçe'nin THY Euroleague Final-Four'daki rakibi, Darüşşafaka Doğuş'u seride 3-1 ile geçen Real Madrid oldu. Sarı-lacivertli temsilcimiz ile İspanyol ekibinin final bileti için kozlarını paylaşacağı mücadele 19 Mayıs'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.







Öte yandan Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Fenerbahçe hakkında “Şu anda bunu konuşmak için erken. Dörtlü Final'e yükselmiş olmanın keyfini çıkaracağız. Fenerbahçe saygı duyduğumuz, her pozisyonda iyi oyunculara sahip bir takım. Çok iyi iki takım arasında önemi bir mücadele olacak. Son dörde kalan her takım iyi oluyor” ifadelerini kullandı.







kaynak:milliyet