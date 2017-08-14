FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ, MAÇTAN HEMEN ÖNCE GOL MAKİNESİNİ SATTI
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Vardar, geçtiğimiz sezonda takımın en golcü oyuncusu Jonathan Balotelli'yi, Avrupa maçları öncesi Katar'ın Al-Gharafa takımına sattı.
Makedonya'nın Vardar ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile yapacağı maça sayılı günler kala, şaşırtan bir harekete imza attı. Takımın en önemli yıldızı olarak gösterilen Brezilyalı forvet, Jonathan Balotelli elden çıkarıldı.
KATAR'A GİTTİ
Vardar formasıyla geçtiğimiz sezon 12 gol kaydeden 28 yaşındaki santrfor, Katar'ın Al-Gharafa takımına transfer oldu. Tam ismi Jonathan Boareto Balotelli olan futbolcu, açıklanmayan bir bonservis ücreti karşılığında yeni takımının yolunu tuttu.
TARAFTARLAR İSYAN ETTİ
Fenerbahçe maçı öncesinde takımın en önemli hücum silahını elden çıkarması, taraftarı adeta çılgına çevirdi. Kulüp bu transfer karşılığında önemli bir gelir elde etse de, böylesine önemli bir karşılaşma öncesinde Vardar'ın elinin zayıfladığı eleştirileri yapıldı.
Kaynak: Skorer
Kaynak: haberinburada
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