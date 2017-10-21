FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI, KENDİ TARAFTARINI ÜZDÜ: ALEX NEREDE?
Fenerbahçe, yarın Galatasaray'la yapacakları maç öncesinde yayınladığı videoda Alex de Souza'yı es geçerek 1 saniye bile yer vermedi. Taraftarlar, "Alex nerede?" diye sordu.
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ile yapılacak derbi öncesinde resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparken, bir detay dikkatlerden kaçmadı.
ALEX'İN BİR GOLÜ BİLE YOK
Sarı lacivertlilerin hazırladığı 2.12 dakikalık videoda, daha önce Galatasaray derbilerinde gol atan isimlere yer verilirken; yapılan videoda takımın sembol isimlerinden Alex'in herhangi bir golüne yer verilmemesi dikkat çekti.
Videoda; Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Atkinson, Bolic, Rapaic, Tuncay, Nobre, Appiah, Lugano, Edu, Semih Şentürk, Deivid, Selçuk Şahin, Andre Santos'un gollerine yer verildi.
Kaynak: Ajansspor
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar