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Fenerbahçe'nin paylaşımı, kendi taraftarını üzdü: Alex nerede?

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI, KENDİ TARAFTARINI ÜZDÜ: ALEX NEREDE?

Fenerbahçe, yarın Galatasaray'la yapacakları maç öncesinde yayınladığı videoda Alex de Souza'yı es geçerek 1 saniye bile yer vermedi. Taraftarlar, "Alex nerede?" diye sordu.

Tarih : 21 Ekim 2017, 18:00
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Paylaşımı, Kendi Taraftarını Üzdü: Alex Nerede?(7/10)3

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ile yapılacak derbi öncesinde resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparken, bir detay dikkatlerden kaçmadı.

ALEX'İN BİR GOLÜ BİLE YOK

Sarı lacivertlilerin hazırladığı 2.12 dakikalık videoda, daha önce Galatasaray derbilerinde gol atan isimlere yer verilirken; yapılan videoda takımın sembol isimlerinden Alex'in herhangi bir golüne yer verilmemesi dikkat çekti.

Videoda; Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Atkinson, Bolic, Rapaic, Tuncay, Nobre, Appiah, Lugano, Edu, Semih Şentürk, Deivid, Selçuk Şahin, Andre Santos'un gollerine yer verildi.

Kaynak: Ajansspor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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