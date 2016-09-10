

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Bursaspor'u konuk edecek.







Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, ilk hafta Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilirken, ikinci hafta Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe, aldığı bir puanla ligde 13. sırada yer alıyor.







Taraftarı önünde Bursaspor'u mağlup etmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alarak kötü grafiği sonlandırmak istiyor. Sarı-lacivertliler, ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Eylül Perşembe günü Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımıyla yapacağı maç öncesi de moral bulmayı hedefliyor.







Ülker Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.