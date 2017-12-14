FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ ZECA, KULÜBÜYLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Brezilyalı sol bek Zeca, kulübü Santos'la sözleşmesini feshetti.
Fenerbahçe yönetiminin transfer gündeminde yer alan Brezilyalı sol bek Ze Carlos'un (Zeca) kulübü Santos ile sözleşmesini feshettiği ortaya çıktı. 23 yaşındaki futbolcunun ülkedeki iş kanununa göre bu işlemi yaptığı belirtildi.
KULÜBÜ FIFA'YA GİDEBİLİR
Sarı-lacivertli ekibin istediği isimlerden biri olan Brezilyalı sol bekin bedelsiz olarak ayrılma ihtimali kulübün finansal yapısına da uygun. Ancak Zeca'nın kulübü Santos'un da bu tek taraflı fesih durumuna karşı hukuki olarak çalışma başlattığı ve konuyu FIFA'ya taşıyabileceği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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