FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ STURRİDGE, WEST BROMWİCH'LE ANLAŞTI
İngiliz ekibi West Bromwich, Fenerbahçe'nin istediği Daniel Sturridge'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Fenerbahçe'nin de bir dönem ilgilendiği iddia edilen Daniel Sturridge'in yeni takımı resmen açıklandı.
Liverpool'da bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Daniel Sturridge'in sezon sonuna kadar West Bromwich'e kiralandığı duyuruldu.
14 MAÇTA 3 GOL 3 ASİST
Liverpoo'da bu sezon 14 maça çıkan 28 yaşındaki golcü, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
Sturridge ile West Bromwich'in yanı sıra Fenerbahçe ve İskoç ekibi Celtic'in ilgilendiği belirtilmişti.
Kaynak: haberinburada
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