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Fenerbahçe'nin İstediği Lucas Perez'in Formasını Elinden Aldılar

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ LUCAS PEREZ'İN FORMASINI ELİNDEN ALDILAR

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Lucas Perez'in formasını elinden alarak yeni transfer Lacazette'e verdi.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 15:50
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Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'in 25 kişilik kamp kadrosuna dahil etmediği Lucas Perez'in artık İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Arsenal'de gözden iyice düşen oyuncunun 9 numaralı forması da Lyon'dan transfer edilen Lacazette'e verildi.

FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR

Sürekli oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen 28 yaşındaki golcüyü kiralamak için Fenerbahçe'nin görüşmeleri sıklaştırdığı belirtiliyor. Lucas Perez ile eski takımı Deportivo'nun da ilgilendiği ifade ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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