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Fenerbahçe'nin İlgilendiği Mesut Özil İçin Beşiktaş da Devreye Girdi

FENERBAHÇE'NİN İLGİLENDİĞİ MESUT ÖZİL İÇİN BEŞİKTAŞ DA DEVREYE GİRDİ

Sezon sonu Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil için Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş da devreye girdi. Özil'in menajeri, Türkiye'deki önceliklerinin Beşiktaş olduğunu söyledi.

Tarih : 05 Ekim 2017, 15:20
Puan Ver : Fenerbahçe'nin İlgilendiği Mesut Özil İçin Beşiktaş Da Devreye Girdi(10/10)6

Geride bıraktığımız yıllarda Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Jeremain Lens gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, daha önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Mesut Özil'i transfer etmek istiyor.

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLER MESUT ÖZİL'İN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş transfer komitesindeki yöneticiler, sezon sonunda Arsenal ile olan sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil için menajeri Erkut Söğüt ile İstanbul'da görüştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedeflediklerini belirten yöneticilerin yaptığı görüşmeler sonunda menajeri, Alman yıldızın anlaşmaya sıcak bakabileceğini söyledi.

ÖZİL'İN TÜRKİYE'DEKİ İLK TERCİHİ BEŞİKTAŞ

Erkut Söğüt, yöneticilere, Mesut Özil'in kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini ancak Türkiye'ye gelmeyi düşünürse ilk tercihinin Beşiktaş olacağını belirtti.

Daha önce Mesut Özil ile Fenerbahçe de ilgilenmiş ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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