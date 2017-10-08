Fenerbahçe'nin göndermek istediği Robin van Persie, sonunda ikna etti, ocakta Feyenoord'a dönmeyi kabul etti.

Fenerbahçe'de "İstenmeyen adam" ilan edilen oyuncu ile ilgili flaş gelişme yaşandı. İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre; Fenerbahçe genç oyuncusu Eljif Elmas'a kontenjan açmak için RVP'yi göndermek istedi. Hollandalı da ocakta Feyenoord'a dönmeyi kabul etti.

KOCAMAN'LA DA OLMADI

İlk geldiği yıl Pereira ile yıldızı barışmayan RVP, geçen sene de Advocaat tarafından yetersiz bulunmuştu. Şimdiki hocası Aykut Kocaman da Van Persie'den ümidi kesti.

Kaynak: haberinburada