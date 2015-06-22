FENERBAHÇE'NİN GÖZDESİ NANİ'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Portekizli süper yıldız Luis Nani'den açıklama geldi.
Ülkesinde yer alan bir futbol akademisinin organizasyonunda yer alan Nani, yaptığı açıklamada transfere dair de önemli ifadeleri kullandı. Nani, "Geleceğim ile ilgili henüz karar vermedim. Sakinim. Önümüzdeki günlerde yeni haberler gelecektir. Şu anda sadece tatilimi değerlendiyorum ve rahatlamaya çalışıyorum" dedi.
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