FENERBAHÇE'NİN GÖZDEN ÇIKARDIĞI SALİH İÇİN, İSVİÇRE'DEN TEKLİF GELDİ
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman tarafından gözden çıkarılan Salih Uçan'ın kulüp arayışları sürüyor.
1 YIL İSVİÇRE'YE GİDEBİLİR
Birçok Anadolu kulübünün listesinde bulunan 23 yaşındaki futbolcunun bir İsviçre ekibi ile görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. Anlaşmanın sağlanması halinde Salih'in söz konusu kulübe 1 yıl kiralanacağı öğrenildi.
DAHA ÖNCE ROMA'YA KİRALANMIŞTI
2014 yılının yazında 4.25 milyon Euro karşılığında İtalyan devi Roma'ya kiralanan Salih, toplam iki sene kaldığı takımda sadece 10 maça çıkabildi. 346 dakika sahada kalabilen ve yalnızca 2 asist yapabilen Salih, beklentileri karşılayamamıştı.
Kaynak: haberinburada
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