

Zirvenin kilit maçında Aboubakar'ın attığı golle maçı önde götüren Beşiktaş, 90+4'te Marcelo'nun kendi kalesine attığı golle 2 puan kaybetti. Derbide Fenerbahçe'nin attığı gol tartışmalara sahne oldu.







Marcelo'nun hava topuna çıktığı anda Emenike'nin sırtı dönük şekilde kaleci Fabri'ye doğru yöneldiği görüldü.







Futbol yorumcuları ve eski hakemler golde Emenike'nin faul yaptığı görüşünde birleşirken, Fabri'nin de golde hatası olduğu görüşünde birleşti.







kaynak:fanatik