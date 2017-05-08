Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

fenerbahçe'nin golünde faul var mı?

FENERBAHÇE'NİN GOLÜNDE FAUL VAR MI?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan derbi, Fenerbahçe'nin 90+4'te bulduğu golle 1-1 sona erdi. Peki Fenerbahçe'nin attığı gole faul var mıydı?

Tarih : 08 Mayıs 2017, 10:22
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Golünde Faul Var Mı?(5/10)2


Zirvenin kilit maçında Aboubakar'ın attığı golle maçı önde götüren Beşiktaş, 90+4'te Marcelo'nun kendi kalesine attığı golle 2 puan kaybetti. Derbide Fenerbahçe'nin attığı gol tartışmalara sahne oldu.



Marcelo'nun hava topuna çıktığı anda Emenike'nin sırtı dönük şekilde kaleci Fabri'ye doğru yöneldiği görüldü.



Futbol yorumcuları ve eski hakemler golde Emenike'nin faul yaptığı görüşünde birleşirken, Fabri'nin de golde hatası olduğu görüşünde birleşti.



 



kaynak:fanatik








Etiketler: Fenerbahçe  Nin  Golünde  Faul  Var      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER