FENERBAHÇE'NİN GOLÜNDE FAUL VAR MI?
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan derbi, Fenerbahçe'nin 90+4'te bulduğu golle 1-1 sona erdi. Peki Fenerbahçe'nin attığı gole faul var mıydı?
Zirvenin kilit maçında Aboubakar'ın attığı golle maçı önde götüren Beşiktaş, 90+4'te Marcelo'nun kendi kalesine attığı golle 2 puan kaybetti. Derbide Fenerbahçe'nin attığı gol tartışmalara sahne oldu.
Marcelo'nun hava topuna çıktığı anda Emenike'nin sırtı dönük şekilde kaleci Fabri'ye doğru yöneldiği görüldü.
Futbol yorumcuları ve eski hakemler golde Emenike'nin faul yaptığı görüşünde birleşirken, Fabri'nin de golde hatası olduğu görüşünde birleşti.
kaynak:fanatik
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