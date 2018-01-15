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Fenerbahçe'nin golcüsüne sürpriz talip

FENERBAHÇE'NİN GOLCÜSÜNE SÜRPRİZ TALİP

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol golcü Roberto Soldado'ya Meksika ekibi Club America talip oldu.

Tarih : 15 Ocak 2018, 20:10
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip(8/10)4

Eski Beşiktaşlı Demba Ba'dan olumsuz yanıt alan Meksika'nın Club America takımının gözünü Fenerbahçe'de forma giyen Roberto Soldado'ya çevirdiği iddia edildi.

Güney Amerika ekibinin, İspanyol forvet için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

32 yaşındaki oyuncuyu, Fenerbahçe sezon başında Villarreal'den 5 milyon euro'ya transfer etmişti. Soldado, sarı-lacivertli forma ile 16 maçta 5 gol kaydetti.

SOLDADO: "GOL ATMAK İÇİN GELDİM"

Bu arada kısa bir süre önce Antalya kampında basının karşısına çıkan Soldado, "Daha fazla süre alabilmek için çalışmalarımı sürdürmeye gayret göstereceğim. Takım kazanıyordu, takım iyi gidiyordu son dönemde. Her şeyden önemli olanın takım olduğunu unutmamalıyız. Kişisel çıkarları takımın önüne koymamalıyız. Bu takıma gol atmak için geldim ve adaptasyon sürecimin geride kaldığını düşünüyorum." dedi.

"PERFORMANSIMDAN MEMNUN DEĞİLİM"

İspanyol golcü ayrıca "Şu ana kadar gösterdiğim performanstan memnun değilim. Ben buraya oynamaya geldim, katkı vermeye geldim. Şu ana kadarki performansım yeterli değil. Ama şampiyon olmamız için kulübede oturmam gerekecekse ben bunu tercih ederim." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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