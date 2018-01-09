FENERBAHÇE'NİN GENÇ YILDIZI TFF 1. LİG EKİBİNE TRANSFER OLDU
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ahmethan Köse, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralık olarak transfer oldu.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ahmethan Köse, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a gitti.
21 yaşındaki oyuncu, yeni takımında sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.
2010 YILINDA FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU
Ahmethan Köse, ilk olarak 26 Eylül 2006 tarihinde Kurttepspor'da lisanslı futbolcu oldu. 2009-2010 sezonunda Adanaspor altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Burada sırasıyla U17, U19 ve U21 takımlarında forma giyen Köse, A takımındaki ilk maçına Sturm Graz karşılmasıyla çıkmıştı.
Genç isim, Janssen ve Soldado transferlerinin ardından forma şansı bulamadı. Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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