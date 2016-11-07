

Süper Lig'de ilk 5 haftada 3 gol atan sarı-lacivertlilerin forvetleri, son 5 haftada ise rakip fileleri toplam 7 kez havalandırdı. 10 haftalık bölümde Van Persie 4, Emenike 3, Chahechouhe 2, Sow ise 1 gole imza attı. Fenerbahçe, Süper Lig'de forvet oyuncularının gol attığı 6 maçın 5'ini kazandı, birinde berabere kaldı. İki haftadır ilk 11'de forma giyen Chahechouhe, 2 gol ve 1 asistle şansını iyi kullandı.







Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonuna tarihinin en kötü performansıyla başlayan Fenerbahçe'de, son haftalarda forvetlerin çıkışa geçmesi takıma önemli katkı yaptı.







Süper Lig'in ilk 5 haftalık bölümünde toplam 3 gol atan forvet oyuncuları, Fenerbahçe'nin son 5 haftadaki 11 golünün 7'sine sahip oldu.







Ligde 7 haftadır kaybetmeyen Fenerbahçe'de, 10 haftalık periyotta Van Persie 4, Emmanuel Emenike 3, Aatif Chahechouhe 2 ve Moussa Sow ise 1 gole imza attı. Sakatlığı devam eden ve bu yüzden ligde sadece 43 dakika görev alan Brezilyalı forvet Jose Fernandao ise sarı-lacivertliler adına skora katkı yapamadı.







Fenerbahçe'de forvetler yaptıkları 6 asistle de ön plana çıktı. Emenike 3, Van Persie 2, Chahechouhe ise 1 asistle takıma katkı verdi.