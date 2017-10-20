FENERBAHÇE'NİN ESKİ YÖNETİCİSİ NURİ YÖNVER EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden, iş adamı Nuri Yönver, Bebek'teki evinde ölü olarak bulundu.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden, iş adamı Nuri Yönver, Bebek'teki evinde ölü olarak bulundu. Vücudunda herhangi bir yara ya da darp izi bulunmayan Yönver'in düşme sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
YAKINLARI ULAŞAMAYINCA İTFAİYEYE HABER VERİLDİ
Edinilen bilgiye göre, Cevdet Paşa Caddesi Bornova Sokak 11/8 numarada oturan Nuri Yönver'e tüm gün aramasına rağmen ulaşamayan apartman görevlisi, akşam saatlerinde, daire penceresinden içeri baktığında iş adamının yerde yatar vaziyette olduğunu gördü. Görevli, Yönver'in yardıma ihtiyacı olduğunu düşünerek durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
YATAK ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırmaya hazırlanırken, apartman görevlisi, sonradan temin edilen yedek anahtarla kapıyı açarak içeri girdi. Görevli, 65 yaşındaki Nuri Yönver'i, yatak odasında, yüzü koyun yerde yatar şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 2'nci başkanlık yaptığı da öğrenilen Yönver'in ölmüş olduğu belirlendi.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ
Yönver'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme polisleri, ceset ve dairede incelemelerde bulundu. Akmerkez'in eski ortaklarından olduğu öğrenilen Nuri Yönver'in cenazesi, incelemelerin ardından, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara ya da djarp izine rastlanmayan Yönver'in, düşme sonucu ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.
Kaynak: haberinburada
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