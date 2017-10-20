Devlet Hastanesindeki Kreşte 25 Çocuk Yemekten Zehirlendi
Hollanda Fetö'cülere Kucak Açtı, Sığınma Taleplerini Kabul Ediyor!
Fenerbahçe'nin Eski Yöneticisi Nuri Yönver Evinde Ölü Bulundu
Barzani Yönetimi Duyurdu: Kerkük'ten 57 Bin Sivil Göç Etti
Avrupa Liginde Başakşehir, Hoffenheim'a 3-1 Mağlup Oldu
Mhp'li Yalçın: Gerçekler Ortaya Çıkarsa Davutoğlu Mahcup Olur
Konyaspor Teknik Direktörü Akçay: Rakipten Daha Kötü Oynadığımızı Düşünmüyorum
Eski Galatasaraylı Sneijder'in Formasını Giydiği Nice, Lazio'ya 3-1 Yenildi
Kerkük'te Terörle Mücadele Polislerine Silahlı Saldırı: 1 Polis Öldü, 4 Polis Yaralandı
Son Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe, Milan'ı Uzatmalarda 92-86 Yendi.
Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı Meclis'te Kabul Edildi!
Abd'den Vize Krizi İle İlgili Yeni Açıklama: Önemli İlerleme Kaydettik, Ancak Bize Delil Sunulmadı
Chp'li Mahmut Tanal, Tbmm Kürsüsünde Çorabını Çıkararak Ak Partililerle Tartıştı
Melih Gökçek'in Süngüsü Düştü! Canlı Yayında Konuşan Gürel: İstifa Etme Konusunda Direnç Göstermeyecek
Irak Yalanladı: Tartışmalı Bölgelerden Çekildiğimizle İlgili Haberler Gerçek Dışı
Haftasonu Galatasaray'la Oynayacak Fenerbahçe'de Soldado, Son Antrenmana Çıkmadı
Tsk, Kuzey Irak'taki Pkk'lılara Bomba Yağdırdı, 4 Terörist Öldürüldü!
Galatasaray'ı Avrupa Dışına İten Östersunds Tarih Yazmaya Devam Ediyor
Economist: Pyd'nin Kürt Muhaliflere De Tahammülü Yok
11 Yaşındaki Gitanjali Abd'nin En Genç Bilim İnsanı Oldu

Fenerbahçe'nin Eski Yöneticisi Nuri Yönver Evinde Ölü Bulundu

FENERBAHÇE'NİN ESKİ YÖNETİCİSİ NURİ YÖNVER EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden, iş adamı Nuri Yönver, Bebek'teki evinde ölü olarak bulundu.

Tarih : 20 Ekim 2017, 02:20
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Eski Yöneticisi Nuri Yönver Evinde Ölü Bulundu(6/10)2

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden, iş adamı Nuri Yönver, Bebek'teki evinde ölü olarak bulundu. Vücudunda herhangi bir yara ya da darp izi bulunmayan Yönver'in düşme sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

YAKINLARI ULAŞAMAYINCA İTFAİYEYE HABER VERİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Cevdet Paşa Caddesi Bornova Sokak 11/8 numarada oturan Nuri Yönver'e tüm gün aramasına rağmen ulaşamayan apartman görevlisi, akşam saatlerinde, daire penceresinden içeri baktığında iş adamının yerde yatar vaziyette olduğunu gördü. Görevli, Yönver'in yardıma ihtiyacı olduğunu düşünerek durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YATAK ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırmaya hazırlanırken, apartman görevlisi, sonradan temin edilen yedek anahtarla kapıyı açarak içeri girdi. Görevli, 65 yaşındaki Nuri Yönver'i, yatak odasında, yüzü koyun yerde yatar şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 2'nci başkanlık yaptığı da öğrenilen Yönver'in ölmüş olduğu belirlendi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ

Yönver'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme polisleri, ceset ve dairede incelemelerde bulundu. Akmerkez'in eski ortaklarından olduğu öğrenilen Nuri Yönver'in cenazesi, incelemelerin ardından, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara ya da djarp izine rastlanmayan Yönver'in, düşme sonucu ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Nin  Eski  Yöneticisi  Nuri  Yönver  Evinde  Ölü  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER