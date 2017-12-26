Son olarak Hollanda Milli Takımını çalıştıran ve teknik direktörlük kariyerini sonlandıran Dick Advocaat, Hollanda liginin son sorasında bulunan Sparta Roıtterdam'ın yeni teknik direktöri oldu.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, teknik direktörlüğe geri döndü! En son Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran 70 yaşındaki teknik adam, Hollanda Ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam ile sözleşme imzaladı.

ADVOCAAT'IN YARDIMCILIĞINI FRED GRIM VE COR POT YAPACAK

Tecrübeli teknik direktörün, sezon sonuna kadar Sparta Rotterdam'ın başında olacağı açıklandı. Advocaat'ın yardımcılarının ise Fred Grim ve Cor Pot olduğu belirtildi.

Sparta Rotterdam, son olarak Rotterdam derbisinde sahasında Feyenoord'a 7-0 yenilmiş ardından deplasmanda Groningen'e 4-0 yenilmişti. Son mağlubiyetin ardından Rotterdam ekibi, teknik direktör Alex Pastoor'un görevine son vermişti.

SPARTA ROTTERDAM 11 PUNALA SON SIRADA YER ALIYOR

Sparta Rotterdam, 17 haftada sadece 2 kez galip gelebilirken 11 puanla son sırada yer alıyor.

Kaynak: haberinburada