Fenerbahçe'de 12 yıl forma giyen Semih Şentürk, "Fenerbahçe'den ayrılalı 4,5 sene oldu, niçin ayrıldığımı bilmiyorum. Vefasızlık var diye düşünüyorum. 14-15 senenin karşılığı bu olmamalıydı" dedi.

Eskişehirspor'un tecrübeli forveti Semih Şentürk, Fenerbahçe'den ayrılışı hakkında konuştu.

Semih Şentürk, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe ile yollarının ayrılması hakkında ilginç ifadeler kullandı.

"VEFASIZLIK VAR"

Kendisine vefasızlık yapıldığını vurgulayan, "Fenerbahçe'den ayrılalı 4,5 sene oldu, niçin ayrıldığımı bilmiyorum. Vefasızlık var diye düşünüyorum. 14-15 senenin karşılığı bu olmamalıydı." şeklinde konuştu.

İzmirspor'dan 2001 yılında Fenerbahçe'nin altyapısına transfer olan Semih Şentürk, 12 yıl A takımda forma giydi. Şentürk, 2014 yılında Antalyaspor'a transfer oldu.

Bu sezon Eskişehirspor 13 maça çıkan 34 yaşındaki forvet, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

Kaynak: haberinburada