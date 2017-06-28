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fenerbahçe'nin efsanesi can bartu korkuttu

FENERBAHÇE'NİN EFSANESİ CAN BARTU KORKUTTU

Zatürreye bağlı nefes alma sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Can Bartu yoğun bakıma alındı. Efsanenin durumunun iyi olduğu açıklandı

Tarih : 28 Haziran 2017, 09:41
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Efsanesi Can Bartu Korkuttu(5/10)4


Fenerbahçe ve Türk sporunun efsaneleri arasında yer alan hem futbol hem de basketbol milli takım formasını giyerek dünyada eşine az rastlanacak bir kariyere sahip olan Can Bartu, geçirdiği zatürre rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alındı. Nefes alma problemi yaşayan 81 yaşındaki efsanenin tedavisi devam ederken, hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı. Fenerbahçe, Bartu için 'geçmiş olsun' mesajı yayınlayıp, "Bir an önce aramıza dön" temennisinde bulundu. Bartu için Galatasaray ve Beşiktaş da geçmiş olsun mesajı yayınladı.



Spora F.Bahçe'de basketbol oynayarak başlayan Bartu 1961'de Fiorentina'ya imza attı. Bu formayla Avrupa kupalarında final maçı oynayan ilk Türk futbolcu oldu.



 



kaynak:sabah








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