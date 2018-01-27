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Fenerbahçe'nin Borcu 311 Milyon TL Olarak Açıklandı

FENERBAHÇE'NİN BORCU 311 MİLYON TL OLARAK AÇIKLANDI

Fenerbahçe Kulübü'nün Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün toplam borcu 311 milyon TL açıklandı.

Tarih : 27 Ocak 2018, 12:40
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Borcu 311 Milyon Tl Olarak Açıklandı(5/10)1

Fenerbahçe Kulübü'nün Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin toplam borcunun 311 milyon TL olduğu ifade edildi.

BORÇ ALACAK FARKI 277 MİLYON TL

Fenerbahçe Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklanan denetim kurulu raporunda sarı-lacivertli kulübün borcu da açıklandı. Açıklanan rakamlara göre Fenerbahçe'nin toplam 311 milyon 815 bin 482 TL borcunun olduğu ifade edilirken, kulübün toplam alacağının 33 milyon 826 bin 762 TL olduğu belirtildi. Buna göre kulübün borç-alacak farkı ise 277 milyon 988 bin 720 TL oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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