Fenerbahçe, Olağan Divan Kurulu'nda toplam borcu 358 milyon TL, alacağı ise 18 milyon TL olarak açıkladı.

Fenerbahçe Olağan Divan Kurulu, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Sarı-lacivertli kulübün denetim kurulu faaliyet raporu okundu. Fenerbahçe'nin toplam borcu 358 milyon 958 bin TL olarak açıklanırken, alacağının ise 18 milyon 768 bin TL olduğu ifade edildi.

BORÇ - ALACAK FARKI 340 MİLYON TL

Kulübün toplam borç-alacak farkının ise 340 milyon 190 bin TL olduğu açıklandı.

GALATASARAY'IN 1.2, BEŞİKTAŞ'IN 1.4 MİLYAR TL

Galatasaray ve Beşiktaş ise borçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sarı-Kırmızılıların 1.2 milyar TL, Siyah-Beyazlıların ise 1.4 milyar TL borcu bulunuyor.

Kaynak: haberinburada