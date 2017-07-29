FENERBAHÇE'NİN BORÇ - ALACAK FARKI 340 MİLYON TL
Fenerbahçe, Olağan Divan Kurulu'nda toplam borcu 358 milyon TL, alacağı ise 18 milyon TL olarak açıkladı.
Fenerbahçe Olağan Divan Kurulu, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Sarı-lacivertli kulübün denetim kurulu faaliyet raporu okundu. Fenerbahçe'nin toplam borcu 358 milyon 958 bin TL olarak açıklanırken, alacağının ise 18 milyon 768 bin TL olduğu ifade edildi.
BORÇ - ALACAK FARKI 340 MİLYON TL
Kulübün toplam borç-alacak farkının ise 340 milyon 190 bin TL olduğu açıklandı.
GALATASARAY'IN 1.2, BEŞİKTAŞ'IN 1.4 MİLYAR TL
Galatasaray ve Beşiktaş ise borçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sarı-Kırmızılıların 1.2 milyar TL, Siyah-Beyazlıların ise 1.4 milyar TL borcu bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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