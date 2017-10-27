FENERBAHÇE'NİN BEDAVAYA YOLLADIĞI MERİH DEMİRAL'IN SERBEST KALMA BEDELİ 45 MİLYON EURO
Fenerbahçe forması giydiği dönemde sürpriz bir karar ile Portekiz'in yolunun tutan Merih Demiral'ın serbest kalma bedelinin 45 milyon euro olduğu öğrenildi. Sportin Lizbon 2 forması giyen 19 yaşındaki stoper ile geçtiğimiz aylarda 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
FENERBAHÇE'DEN BEDAVAYA GİTTİ
Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; teknik direktör Vitor Pereira döneminde A takım ile idmanlara çıkan genç oyuncu kendisine profesyonel sözleşme teklif edilmesine rağmen 18 yaşında Portekiz ekibi Alcanense'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.
U19'DAN A TAKIMA KADAR YÜKSELDİ
Portekiz kulübü Alcanense'de 6 ay geçiren Merih kısa sürede Portekiz devlerinin dikkatini çekti. Porto ve Benfica da kendisine talip oldu ancak genç oyuncu tercihini Cristiano Ronaldo, Nani ve Quaresma gibi oyuncuları yetiştiren Sporting Lizbon'u tercih etti. U19 takımında çok kısa süre oynayan 192 boyundaki stoper daha sonra sırasıyla Sporting Lizbon 2 ve A takıma yükseldi.
JESUS'UN BEKLENTİSİ YÜKSEK
Sezon başında A takıma yükselmesi beklenen Merih Demiral ile Sportig Lizbon teknik direktörü Jorge Jesus özel bir görüşme yaptı ve 1 sezon Sportig'in Portekiz 2. Ligi'nde oynayan takımında oynamasını istedi. Merih'in gelecek sezon Sportig Lizbon A takımında forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
24 KEZ MİLLİ OLDU
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde milli takımın çeşitli kategorilerine çağrılan Merih Demiral son 4 milli maçına U21 formasıyla çıktı. Merih U21 takımının en dikkat çeken ismi. Toplamda 24 kez değişik yaş kategorilerinde milli oldu.
LUCESCU'NUN YENİ GÖZDESİ OLDU
A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu TRT'de katıldığı programda; "Geleceğin ekibini kuracağız. Sporting Lizbon forması giyen Merih Demiral da bu oyuncular arasında" açıklamasını yapmıştı. Lucescu, genç oyuncuyu geçtiğimiz günlerde oynanan Türkiye-Macaristan U21 karşılaşmasında canlı olarak izleme imkanı bulmuştu. Rumen teknik adamın U21 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarından sonra Merih'i A Milli Takım'a çağırması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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