FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ RAKİBİ VARDAR'IN HOCASI İSTİFA ETTİ
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Vardar'ın teknik direktörü Goce Sedloski, "Son iki yenilgi beni yıprattı. Fenerbahçe maçında başarılar." diyerek görevinden istifa etti.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Vardar'ın teknik direktörü Goce Sedloski görevinden istifa ettiğini açıkladı.
"SON 2 YENİLGİ BENİ ÇOK YIPRATTI"
Goce Sedloski, "Son 2 yenilgi beni yıprattı. Oyunculara ve yönetime teşekkür ediyorum. Fenerbahçe maçında onlara iyi şanslar diliyorum" açıklaması yaptı.
Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi play off turundaki Makedon rakibi ile perşembe günü saat 21.00'da karşı karşıya gelecek.
Kaynak: haberinburada
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