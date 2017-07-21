FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEMESİ'NDEKİ RAKİBİ STURM GRAZ OLDU
Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunu 3. tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme oynama hakkı kazanan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.
RAKİP STURM GRAZ
Karadağ ekibi Mladost Podgorica'yı 1-0 yenildiği maçın rövanşında deplasmanda 3-0 yenen Avusturya ekibi Sturm Graz tur atladı ve Sarı-Lacivertlilerin rakibi oldu.
İLK MAÇ 27 TEMMUZ'DA DEPLASMANDA
Fenerbahçe, ilk maçı 27 Temmuz Perşembe günü deplasmanda, rövanşı ise 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.
Kaynak: haberinburada
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