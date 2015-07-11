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fenerbahçe'nin anlaştığı rvp imza öncesi nazlanıyor

FENERBAHÇE'NİN ANLAŞTIĞI RVP İMZA ÖNCESİ NAZLANIYOR

Yıllık 6.5 milyon avro alacak olan Robin van Persie, özel fizyoterapistini getirmekte diretiyor.

Tarih : 11 Temmuz 2015, 10:54
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Anlaştığı Rvp İmza Öncesi Nazlanıyor(7/10)5


Fenerbahçe çok istediği dünya yıldızı için tam anlamıyla dünyaları harcadı ama henüz resmi imzayı attırmadı. Londra'da sağlık kontrolünden geçen Robin van Persie, sarı-lacivertlilerle el sıkışsa da imza öncesi klasik yıldız kaprislerinden geri kalmadı. Sportif Direktör Giuliano Terraneo'nun  “Konuşmamız gereken detaylar var. Onları da sonuca bağlayınca imza tarihi netleşecek” demesi üzerine konuyu biraz kurcaladık. İstanbul'dan gelen “Beşiktaş bastırıyor. Fiyatı yükselterek Fenerbahçe'ye yılın çalımı atacaklar” iddialarının asılsız olduğu hemen ortaya çıktı. Evet, Beşiktaş'ın Van Persie hayali kurduğu bir gerçek, Hollandalı ile Fenerbahçe arasında ufak pürüzler olduğu da doğru! Ancak hiçbiri transfere engel değil.








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