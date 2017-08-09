Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu

FENERBAHÇE'NİN ANLAŞTIĞI İSPANYOL FORVET ROBERTO SOLDADO İSTANBUL'A GELDİ


Fenerbahçe'nin Anlaştığı İspanyol Forvet Roberto Soldado İstanbul'a Geldi
Tarih : 09 Ağustos 2017, 23:50
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Anlaştığı İspanyol Forvet Roberto Soldado İstanbul'a Geldi(7/10)3

Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen yıldız forvet Roberto Soldado, havaalanında Fenerbahçeli taraftarlarca coşkuyla karşıladı.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYI DUYURMUŞTU

Sarı-lacivertli takım, Soldado ve takımıyla prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Roberto Soldado ve takımı Villarreal ile yaptığı görüşmeler sonucunda oyuncunun kulübümüze transferi konusunda prensipte anlaşmaya varmıştır.

Roberto Soldado, 09 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 22.00'de İstanbul Atatürk Havaalanı'na gelecek ve görüşmelere burada devam edilecektir. Konu ile ilgili detaylı açıklama daha sonra kulübümüz tarafından yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMINA GELDİM"

İspanyol golcü havalimanında yaptığı açıklamada "Türkiye'nin en büyük takımına geldim. Kaçıramayacağım bir fırsattı. Çok mutluyum. Çalışarak ve goller atarak her türlü katkıyı sağlamak benim hedefim. Geçtiğimiz yıl sakatlığımı tamamen atlattıktan sonra yavaş yavaş formumu bulmuştum. Şimdi hazırım" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Nin  Anlaştığı  İspanyol  Forvet  Roberto  Soldado  İstanbul  A  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER