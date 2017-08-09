Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen yıldız forvet Roberto Soldado, havaalanında Fenerbahçeli taraftarlarca coşkuyla karşıladı.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYI DUYURMUŞTU

Sarı-lacivertli takım, Soldado ve takımıyla prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Roberto Soldado ve takımı Villarreal ile yaptığı görüşmeler sonucunda oyuncunun kulübümüze transferi konusunda prensipte anlaşmaya varmıştır.

Roberto Soldado, 09 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 22.00'de İstanbul Atatürk Havaalanı'na gelecek ve görüşmelere burada devam edilecektir. Konu ile ilgili detaylı açıklama daha sonra kulübümüz tarafından yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMINA GELDİM"

İspanyol golcü havalimanında yaptığı açıklamada "Türkiye'nin en büyük takımına geldim. Kaçıramayacağım bir fırsattı. Çok mutluyum. Çalışarak ve goller atarak her türlü katkıyı sağlamak benim hedefim. Geçtiğimiz yıl sakatlığımı tamamen atlattıktan sonra yavaş yavaş formumu bulmuştum. Şimdi hazırım" dedi.

Kaynak: haberinburada