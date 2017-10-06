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Fenerbahçe'nin 5 Milyon Euroya Satın Aldığı Soldado, Sakat Çıktı

FENERBAHÇE'NİN 5 MİLYON EUROYA SATIN ALDIĞI SOLDADO, SAKAT ÇIKTI

Fenerbahçe'nin sakatlığı nedeniyle uzun süredir faydalanamadığı Robin van Persie'nin ardından bir darbe de Soldado'dan geldi. İspanyol futbolcu, 90 dakika oynamak için ameliyat olmak zorunda.

Tarih : 06 Ekim 2017, 13:40
Puan Ver : Fenerbahçe'nin 5 Milyon Euroya Satın Aldığı Soldado, Sakat Çıktı(9/10)5

Fenerbahçe'de 90 dakikayı çıkaramayan Soldado ve fazla kilolarından bir türlü kurtulmayı başaramayan Ozan Tufan'ın sorunları belli oldu.

Ozan Tufan'ın tiroid hormonlarında sorun olduğu ve vücutta normal değerine göre azaldığı için kilo verse bile hemen aldığı belirlendi. Vücudunun serbest su atılımı bozulan, yani böbrekleri suyu yeterince süzemeyen oyuncunun, hipotiroidinin de metabolizmayı yavaşlattığı bildirildi. Bu yüzden de yapılan diyetlere yanıt alamadığı ve kilo vermede zorlandığı öğrenildi.

"AMELİYAT OLMAK ZORUNDA" İDDİASI

Transfer edildiği çok ayrıntılı bir sağlık kontrolünden geçen Roberto Soldado, geçen yılı 139 gün sakat geçirmesine rağmen travmatologa götürülmemişti. Bu durumun "Van Persie sakat alındı" diyen Aziz Yıldırım'ın sözlerinden birkaç gün sonra olduğu öne sürüldü.

Gelinen süreçte Soldado'nun sakatlığın ağır idman yapmasına engel olduğu ve sürekli olarak arka ve ön adalesinde ağrı hissettiği, 90 dakikayı çıkarabilmesi için yeni bir operasyon daha geçirmesi gerektiği iddia edildi.

Kaynak: Fotomaç

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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