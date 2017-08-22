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FENERBAHÇELİLERİN ISLIKLADIĞI VOLKAN DEMİREL, SEZON SONUNDA FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALDI


Fenerbahçelilerin Islıkladığı Volkan Demirel, Sezon Sonunda Futbolu Bırakma Kararı Aldı
Tarih : 22 Ağustos 2017, 17:10
Puan Ver : Fenerbahçelilerin Islıkladığı Volkan Demirel, Sezon Sonunda Futbolu Bırakma Kararı Aldı(7/10)3

Fenerbahçe'de hazırlık kampından bu yana formsuzluğuyla dikkat çeken Volkan Demirel son olarak Trabzonspor maçında kendi taraftarları tarafından ıslıklanınca adeta yıkıldı.

2002 yılında Kartalspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 35 yaşındaki kaleci sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği 15 yılın ardından simge isimlerden biri haline geldi. Sezon başında 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli file bekçisi Trabzonspor maçının ardından büyük yıkım yaşadı.

SEZON SONU BIRAKACAK!

Taraftarın daima bağrına bastığı isimlerden biri olan Volkan Demirel'in yaşadığı bu hayal kırıklığının ardından takım arkadaşlarına "Fenerbahçe kaptanı kendi stadında ıslıklanmaz, eğer ıslıklanıyorsa çekip gitmelidir" dediği ifade edildi. Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında Volkan Demirel'e moral vermeye çalışsa da 35 yaşındaki kalecinin 1 yıllık opsiyonunu kullanmaktan büyük ölçüde vazgeçtiği ve sezon sonu kontratını sonlandıracağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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