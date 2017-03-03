FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTACAK HAMLE!
Bu sezonun başında ezeli rakibi Fenerbahçe'den Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü alan Beşiktaş'ın, yine sarı-lacivertli takıma yönelik flaş bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı.
Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'de bu sezon kiralık olarak oynayan kanat oyuncusu Jeremain Lens'e kanca attığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sunderland ekibiyle masaya oturduğu ve nabız yokladığı belirtildi.
Siyah-beyazlıların, Lens'i gelecek sezon bonservisiyle alarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar