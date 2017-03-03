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fenerbahçelileri çıldırtacak hamle!

FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTACAK HAMLE!

Bu sezonun başında ezeli rakibi Fenerbahçe'den Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü alan Beşiktaş'ın, yine sarı-lacivertli takıma yönelik flaş bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı.

Tarih : 03 Mart 2017, 14:52
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Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'de bu sezon kiralık olarak oynayan kanat oyuncusu Jeremain Lens'e kanca attığı öğrenildi.




Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sunderland ekibiyle masaya oturduğu ve nabız yokladığı belirtildi.



Siyah-beyazlıların, Lens'i gelecek sezon bonservisiyle alarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.



 



kaynak:habertürk








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