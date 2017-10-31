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Fenerbahçeliler Yerde Yatan Futbolcuyu Umursamayıp Pozisyona Devam Edince Golü Attı

FENERBAHÇELİLER YERDE YATAN FUTBOLCUYU UMURSAMAYIP POZİSYONA DEVAM EDİNCE GOLÜ ATTI

Fenerbahçe - Kayserispor maçında Fenerbahçeli futbolcular, yerde yatan Kayserisporlu futbolcunun tedavisi için topu dışarıya atmayıp devam edince golü buldu, ardından ortalık karıştı.

Tarih : 31 Ekim 2017, 10:40
Puan Ver : Fenerbahçeliler Yerde Yatan Futbolcuyu Umursamayıp Pozisyona Devam Edince Golü Attı(5/10)1

Süper Ligin 10. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Kayserispor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken Ozan Tufan'ın 45. dakikada attığı gol öncesinde Deniz Türüç'ün saha içinde yerde yatıyor olması tartışmalara neden oldu.

FENERBAHÇELİLER TOPU DIŞARIYA ATMADI

Deniz Türüç, Ozan Tufan'ın attığı golden önce milli futbolcuyla girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Devam eden pozisyonda ceza sahası içinde topla buluşan Ozan, topu ağlara gönderdi. Bu golden sonra sosyal medyada bazı futbolseverler Fenerbahçeli oyuncuların topu sportmenlik gereği dışarı atması gerektiğini savunurken, bazı Fenerbahçeli taraftarlar da Deniz Türüç'ün depar atarak sahaya geri dönmesine dikkati çekti.

RIDVAN DİLMEN: BEN OLSAM DIŞARI ATARDIM

Devre arasında Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, pozisyonla alakalı şu ifadeleri kullandı:

"Çubukluyu giyiyorsan, rakibin yerdeyse, topu dışarı atacaksın. Ben olsam atardım. O pozisyon gitti, gol oldu."

MAÇ 3-3 BİTTİ

Öte yandan mücadele, Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında yediği golle 3-3 sona erdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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