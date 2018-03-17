FENERBAHÇELİ YÖNETİCİDEN GALATASARAY TARAFTARINA SKANDAL HAREKET!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertli yönetici Cenk Başak, sarı-kırmızılı taraftarlara orta parmak işareti yaptı.
Dev derbi öncesi sarı lacivertli yöneticilerden Cenk Başak'ın hareketi ortalığı karıştırdı.
Fenerbahçe yönetim kurulu yedek üyesi Cenk Başak'ın, Galatasaray taraftarlarına yönelik yaptığı hareketler büyük tepki çekti.
SOSYAL MEDYADA KINANDI
Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan da bu hareketi kınarken, tepkilerini dile getirdiler.
Kaynak: haberinburada
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