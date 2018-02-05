FENERBAHÇELİ YÖNETİCİ TAHİR SARIOĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Bir süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Sarıoğlu, hayatını kaybetti.
Fenerbahçe'nin acı günü... Sarı-lacivertli kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Sarıoğlu vefat etti. Sarıoğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı ve Voleybol Şube Sorumlusu Hakan Dinçay da 13 Eylül 2017'de hayata gözlerini yummuştu.
FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI
"Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Mehmet Tahir Sarıoğlu'nu bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Yöneticimiz Mehmet Tahir Sarıoğlu'na Allah'tan rahmet; Sarıoğlu Ailesi, sevenleri ve tüm Fenerbahçe Camiası'na başsağlığı dileriz.
Merhumun cenaze töreni ile ilgili detaylar netleştiğinde tarafımızdan bilgi verilecektir."
Kaynak: haberinburada
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