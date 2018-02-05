3 Gün Hapis Yatan Seren'i Cezaevi Çıkışı Basın Ordusu Karşıladı
Cezaevinden Canlı Yayına! Seren, Şovlarıyla İzleyiciye Pes Dedirtti
Romantik Alişan! Sevgilisi İçin Kaleme Aldığı Satırlar Olay Oldu
Uma Thurman, Maruz Kaldığı Cinsel Saldırıyı Tüm Çıplaklığıyla Anlattı
Aileler Dikkat! Birçok Ürüne Yasak Geliyor
Bakanlıktan Topkapı Sarayı İçin Mini Etek Ve Şort Uyarısı
Galatasaray, Chp Parti Meclisine Seçilen Üyenin İstifasını İstedi
İş Adamları İş Stresinden Kurtulmak İçin Edremit'e Göç Ediyor
Fenerbahçeli Yönetici Tahir Sarıoğlu Hayatını Kaybetti
Kipa'nın Borsa Kotundan Çıkma Kararı Reddedildi
Samsung'un Varisi Lee Serbest Kaldı
Yabancılar, Enerjisa Hisselerini Kapıştı!
Hakeme Küfür Eden Emre'ye Ağır Ceza Yolda
Zonguldaklı Taraftarlar, Engin Baytar'ı İzlemek İçin Stada Koştu
Finans Uzmanından Türk Yatırımcılara Sanal Para Uyarısı
Atatürk Havalimanı'nı Yarıyıl Tatilinde 3 Milyondan Fazla Yolcu Kullandı
Gopro Satışlarda Hayal Kırıklığı Yaşadı!
25 Bin Lira Maaşla Devleti Koruyacaklar
Bütün Ülkenin İzlediği Finali Philadephia Kazandı
İtalya'da Manşetlerde Cengiz Var!

Fenerbahçeli Yönetici Tahir Sarıoğlu Hayatını Kaybetti

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİ TAHİR SARIOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Sarıoğlu, hayatını kaybetti.

Tarih : 05 Şubat 2018, 16:20
Puan Ver : Fenerbahçeli Yönetici Tahir Sarıoğlu Hayatını Kaybetti(6/10)2

Fenerbahçe'nin acı günü... Sarı-lacivertli kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Sarıoğlu vefat etti. Sarıoğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı ve Voleybol Şube Sorumlusu Hakan Dinçay da 13 Eylül 2017'de hayata gözlerini yummuştu.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI

"Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Mehmet Tahir Sarıoğlu'nu bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Yöneticimiz Mehmet Tahir Sarıoğlu'na Allah'tan rahmet; Sarıoğlu Ailesi, sevenleri ve tüm Fenerbahçe Camiası'na başsağlığı dileriz.

Merhumun cenaze töreni ile ilgili detaylar netleştiğinde tarafımızdan bilgi verilecektir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçeli  Yönetici  Tahir  Sarıoğlu  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER