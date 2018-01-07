FENERBAHÇELİ YILDIZLARIN BU GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcuları Aatıf Chahechouhe ile Nabil Dirar, devre arasında sırt ve bel ağrılarından kurtulmak için hacamat yaptırmayı tercih etti.
Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarının hazırlıklarına başladı.
Çalışmalarını Antalya'da sürdüren sarı-lacivertlilerin Faslı futbolcuları Aatıf Chahechouhe ile Nabil Dirar, kamp öncesi hacamat yaptırdı.
HACAMATIN FAYDALARI
Birçok hastalığa deva olduğu söylenen hacamatın bazı faydaları:
*Baş ağrısı, yarım baş ağrısı ve sinuzit*Tembellik, uyku fazlalığı*Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı*Prostat ve cinsel zayıflık*Sırt ağrısı, bel ağrısı (lumbago), diz ağrısı, yanlarda uyuşukluk*Hormon bozukluğu
Kaynak: haberinburada
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