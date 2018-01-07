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Fenerbahçeli yıldızların bu görüntüsü olay oldu

FENERBAHÇELİ YILDIZLARIN BU GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcuları Aatıf Chahechouhe ile Nabil Dirar, devre arasında sırt ve bel ağrılarından kurtulmak için hacamat yaptırmayı tercih etti.

Tarih : 07 Ocak 2018, 00:50
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Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarının hazırlıklarına başladı.

Çalışmalarını Antalya'da sürdüren sarı-lacivertlilerin Faslı futbolcuları Aatıf Chahechouhe ile Nabil Dirar, kamp öncesi hacamat yaptırdı.

HACAMATIN FAYDALARI

Birçok hastalığa deva olduğu söylenen hacamatın bazı faydaları:

*Baş ağrısı, yarım baş ağrısı ve sinuzit*Tembellik, uyku fazlalığı*Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı*Prostat ve cinsel zayıflık*Sırt ağrısı, bel ağrısı (lumbago), diz ağrısı, yanlarda uyuşukluk*Hormon bozukluğu

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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