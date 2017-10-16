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Fenerbahçeli yıldızdan, Galatasaraylıları kızdıracak paylaşım

FENERBAHÇELİ YILDIZDAN, GALATASARAYLILARI KIZDIRACAK PAYLAŞIM

Haftasonu Galatasaray ile oynayacak olan Fenerbahçe'de Josef de Souza, sosyal medya hesabından geçen sezon Galatasaray'a attığı golü paylaşarak sarı-kırmızılı takıma gözdağı verdi.

Tarih : 16 Ekim 2017, 23:10
Puan Ver : Fenerbahçeli Yıldızdan, Galatasaraylıları Kızdıracak Paylaşım(9/10)5

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Galatasaray derbisi öncesi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

GEÇEN SEZON GALATASARAY'A ATTIĞI GOLÜ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinde, son dakikada attığı golün ardından yaşadığı sevinç anının fotoğrafını paylaşan yıldız oyuncu, "Herkese mutlu haftalar. Güzel anılar" yazarak fotoğrafı takipçilerine sundu. Brezilyalı oyuncunun bu paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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