FENERBAHÇELİ YILDIZDAN, GALATASARAYLILARI KIZDIRACAK PAYLAŞIM
Haftasonu Galatasaray ile oynayacak olan Fenerbahçe'de Josef de Souza, sosyal medya hesabından geçen sezon Galatasaray'a attığı golü paylaşarak sarı-kırmızılı takıma gözdağı verdi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Galatasaray derbisi öncesi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
GEÇEN SEZON GALATASARAY'A ATTIĞI GOLÜ PAYLAŞTI
Geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinde, son dakikada attığı golün ardından yaşadığı sevinç anının fotoğrafını paylaşan yıldız oyuncu, "Herkese mutlu haftalar. Güzel anılar" yazarak fotoğrafı takipçilerine sundu. Brezilyalı oyuncunun bu paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Meclis'te Sürpriz Randevu! Yıldırım İle Kılıçdaroğlu Bir Araya Geliyor
- Barzani'nin Partisi Kerkük İçin Meydan Okudu: Güç Kullanıp Geri Alırız
- Anne-Babalar Dikkat! İşte Çocukları İntihara Sürükleyen Mavi Balina!
- Kerkük'te Türkmenler, Pkk'nın Astığı Öcalan Posterlerini Söktü
- Aile Bakanı'nın Eşi Bylock'çu İddiasına Hükümetten Sert Cevap: İftiradır, Ahlaksızlıktır
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar