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Fenerbahçeli Volkan, Küçük Çocuğu Islanmaması İçin Kucağında Taşıdı

FENERBAHÇELİ VOLKAN, KÜÇÜK ÇOCUĞU ISLANMAMASI İÇİN KUCAĞINDA TAŞIDI

Fenerbahçeli Volkan Demirel, seremonide yer alan Trabzonsporlu çocuğu ıslanmaması için kucağına alınca takdir topladı.

Tarih : 28 Ocak 2018, 19:40
Puan Ver : Fenerbahçeli Volkan, Küçük Çocuğu Islanmaması İçin Kucağında Taşıdı(8/10)4

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, seremonideki bir Trabzonsporlu çocuğu yağmurda ıslanmaması için kucağında taşıdı.

Volkan Demirel'in bu anlamlı hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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