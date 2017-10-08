Fenerbahçeli Volkan Demirel ile Melih Mahmutoğlu, paylaştıkları fotoğrafta rakı şişelerini saklayıp kapaklarını masanın üzerinde bırakınca dalga konusu oldu.

Fenerbahçe'nin futbol takımı kaptanı Volkan Demirel ile basketbol takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu yemekte buluştu. İkili, daha sonra bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaşırken bir detayı gözden kaçırdı.

RAKI ŞİŞELERİNİ SAKLAMIŞLAR

Dikkatli gözler, masada yer alan rakı kapaklarını hemen fark etti. Kaptanların rakı içmesi değil de bunu saklaması sosyal medyada tiye alındı.

Kaynak: haberinburada