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Fenerbahçeli Volkan Demirel ile Melih Mahmutoğlu, Rakı Şişelerini Sakladı

FENERBAHÇELİ VOLKAN DEMİREL İLE MELİH MAHMUTOĞLU, RAKI ŞİŞELERİNİ SAKLADI

Fenerbahçeli Volkan Demirel ile Melih Mahmutoğlu, paylaştıkları fotoğrafta rakı şişelerini saklayıp kapaklarını masanın üzerinde bırakınca dalga konusu oldu.

Tarih : 08 Ekim 2017, 11:30
Puan Ver : Fenerbahçeli Volkan Demirel İle Melih Mahmutoğlu, Rakı Şişelerini Sakladı(6/10)2

Fenerbahçe'nin futbol takımı kaptanı Volkan Demirel ile basketbol takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu yemekte buluştu. İkili, daha sonra bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaşırken bir detayı gözden kaçırdı.

RAKI ŞİŞELERİNİ SAKLAMIŞLAR

Dikkatli gözler, masada yer alan rakı kapaklarını hemen fark etti. Kaptanların rakı içmesi değil de bunu saklaması sosyal medyada tiye alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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