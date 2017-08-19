FENERBAHÇELİ VAN DER WİEL, UÇAK FOTOĞRAFI PAYLAŞARAK VEDA ETTİ
Fenerbahçe'de forma giyen Gregory van der Wiel, sosyal medyadan uçak fotoğrafı paylaşarak "bye" yazdı.
Fenerbahçe'nin Hollandalı sağ beki Gregory van der Wiel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Fenerbahçe'nin sorunlu yıldızı Gregory van der Wiel, sosyal medya hesabından uçak fotoğrafı paylaştı ve akıllarda soru işareti bıraktı.
VEDA ETTİ
Geçtiğimiz sezon PSG'den transfer edilen ama bir türlü bekleneni veremeyen Gregory van der Wiel, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta "Bye" yazarak veda etti.
Geçtiğimiz sezon PSG'den transfer edilen Van der Wiel, çıktığı 17 maçta 1 asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
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