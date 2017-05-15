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fenerbahçeli van der wiel dolandırıldı!

FENERBAHÇELİ VAN DER WİEL DOLANDIRILDI!

Fenerbahçeli Van der Wiel, 4.5 milyon dolandırıldı. İşte detaylar...

Tarih : 15 Mayıs 2017, 15:35
Puan Ver : Fenerbahçeli Van Der Wiel Dolandırıldı!(7/10)6


Fenerbahçeli Van der Wiel, 4.5 milyon dolandırıldı. Suç duyurusunda bulundu. Van der Wiel, 'Dolandırıcılar paramı alıp tehdit etti' dedi.



A Haber'den Emrullah Erdinç'e konuşan Van der Wiel, nasıl dolandırıldığını anlattı. İşte Hollandalı futbolcunun açıklamaları:



"Futbol kariyerim için Türkiye'ye geldim. Türkiye'nin insanlarını çok seviyorum. Ben iyi niyetle buraya geldim. Birkaç ay sonra Ümit Akbulut'la tanıştım. Bana iş yapmayı teklif etti, güvendim o insana. Hatta birlikte bir okula gittik ve küçük çocuklarla buluştuk. Bana güvence verdi.



Daha sonra organizasyon yapacağız diye benden para istedi. 4 ay içinde sürekli para istedi. En son 4,5 milyon dolara kadar para verdim. Sonra ona dedim ki; 'Ne oldu bizim organizasyonlar?' Bu soruyu sorduğumda '600 bin dolar daha verilmezse bu verdiğin paraları unut, burası Türkiye hiçbir şey yapamazsın' dedi. Beni tehdit etti. Bu benim futbol kariyerime de yansıdı. Bir insan özel hayatında böyle dolandırılınca futbol kariyeri dahil bütün hayatını etkiler.



Ben burada hem futbol oynamayı hem de yatırım yapmayı istedim. Maalesef böyle kötü bir insanla tanıştım. Boksör Floyd ve Justin Bieber'i getireceğini söyledi. Bu isimleri kullanarak beni kandırdı. Türk adaletine güveniyorum. Tek ümidim ve güvendiğim onlar. Bu tarz dolandırıcıları sadece Türk adaleti durdurabilir."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fenerbahçeli  Van  Der  Wiel  Dolandırıldı    haber

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