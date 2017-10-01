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Fenerbahçeli Valbuena'nın Çalım Sevdası Başına Dert Oldu

FENERBAHÇELİ VALBUENA'NIN ÇALIM SEVDASI BAŞINA DERT OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Rakibini geçemiyorsan zorlama. Pas oyununa dön." uyarısını dinlemeyen Valbuena'yı Akhisar maçının 66. dakikasında oyundan çıkardı.

Tarih : 01 Ekim 2017, 12:20
Puan Ver : Fenerbahçeli Valbuena'nın Çalım Sevdası Başına Dert Oldu(8/10)4

Fenerbahçe'de yüksek tekniği ve savaşçı futboluyla bu sezonun en iyi transferi olarak bakılan Mathieu Valbuena'nın çalım sevdası başına dert oldu.

Tecrübeli oyuncu, kendine aşırı güveni nedeniyle maçlarda sık sık çalımla adam eksiltme yolunu tercih ediyor. Başarılı olduğunda bir sorun olmuyor. Ancak son haftalarda çalımı abartması hem takım arkadaşlarını rahatsız etmeye hem de kaptırdığı toplar sıkıntı yaratmaya başladı.

TEKRAR KONUŞACAK

Teknik heyetin, Fransız oyuncuyu, "Baktın rakibini geçemiyorsan, zorlama. Pas oyununa dön, verkaç yap" diyerek defalarca ikaz etmesine rağmen, söz dinletemediği öğrenildi. Aykut Kocaman da ligdeki son iki karşılaşmada Valbuena'yı oyundan çıkarmak zorunda kaldı. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde 69'da kemendi yiyen yıldız, Akhisar maçında da 66'da kenara geldi. Kocaman'ın Valbuena ile bu konuyu önümüzdeki hafta tekrar konuşarak, bir kez daha uyarması bekleniyor.

5 GOLE KATKI

33 yaşındaki Mathieu Valbuena, Süper Lig'de 7 maça da ilk 11'de başladı. İlk 5 hafta 90 daki ka sahada kalan yıldız, 3 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu 1 sarı kart gördü.

Kaynak: Fotomaç

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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