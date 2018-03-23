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Fenerbahçeli Valbuena Transfer İçin Menajerine Talimat Verdi
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Fenerbahçeli Valbuena Transfer İçin Menajerine Talimat Verdi

FENERBAHÇELİ VALBUENA TRANSFER İÇİN MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

Fenerbahçe'nin sezon başında Lyon'dan 2 yıllığına transfer ettiği sol kanat oyuncusu, ülkesinin basınına verdiği demeçte "Türkiye'ye yedek kalmak için gelmedim." diye konuştu.

Tarih : 23 Mart 2018, 15:40
Puan Ver : Fenerbahçeli Valbuena Transfer İçin Menajerine Talimat Verdi(5/10)1

Fenerbahçe'nin sezon başında teknik direktör Aykut Kocaman'ın isteğiyle O. Lyon takımından 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği sol kanat oyuncusu Valbuena yedeklikten bıktı. Sarı Lacivertli takıma geldiğinde 11'in direk oyuncusu olan Fransız, ligde ilk yarının sonlarına doğru gözden düşmüştü.

"NE YAPSAM YARANAMIYORUM"

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın defansa yardım etmediği çok top kaptırdığı, takım oyununa uymadığı için yedek bıraktığını söylediği Valbuena ülke basınına yaptığı açıklamada ağız değiştirdi. Daha önce Kocaman ile sorunu olmadığını belirten Valbuena " Ne yapsam olmuyor. İkinci yarıda kulübe mahkumu oldum. Ben Fenerbahçe'de yedek kalmak için gelmedim." dedi ve şöyle devam etti:

"EN ÇOK KATKI VERENLERDENİM"

İstatistiklerim ortada. Fenerbahçe'ye en çok katkı veren oyunculardan biriyim. Türkiye'ye geldiğimde başta her şey çok iyiydi, sonra işler bozuldu. Artık burada işim bitti. Menajerime yapılacak teklifleri değerlendireceğim.

Valbuena'nın menajeriyle bir görüşme yaptığı ve ona "Bana sürekli forma giyebileceğim bir takım bul" diye talimat verdiği Fransız basınına yansıdı. Kaynak: Star

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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