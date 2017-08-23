FENERBAHÇELİ VALBUENA, TRABZONSPOR MAÇI SONRASI SOYUNMA ODASINDA KAPILARI TEKMELEDİ
Gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Valbuena, Trabzonspor maçı sonunda soyunma odasında sinirden kapıları tekmeledi.
Bu sezon oynanan 5 resmi maçta gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin öne çıkan ismi olan Valbuena ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.
Fransız yıldız Valbuena, tam 8 sezon formasını giydiği Marsilya ile 2013-14 sezonunun ardından yollarını ayırmış ve Dinamo Kiev'in yolunu tutmuştu. İki sezon kaldığı Rusya'da beklentilerin uzağında kaldıktan sonra Lyon'a dönen yıldız futbolcu Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından ise Fransa'da ağır eleştirilere maruz kalmıştı.
HABERLERİ UNUTMADI, "KUPALAR KAZANMAYA GELDİM" DEDİ
Ülke basınında, "Artık yaşlandı. Fransa dışında bir yerde başarılı olamaz" yorumları yapılan 32 yaşındaki futbolcunun hakkındaki haberleri unutmadığı öğrenildi. Her fırsatta, "Fenerbahçe'ye şampiyonluklar yaşamaya, kupalar kazanmaya geldim" ifadesini kullanan tecrübeli oyuncunun, "Fransa basını, Valbuena'nın ne olduğunu görecek" dediği belirtildi.
Maçlarda bitmeyen enerjisi ve hırsıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, kazanamadıkları Göztepe, Vardar ve Trabzonspor maçlarının ardından soyunma odasında öfke patlaması yaşadı. Bir hayli sinirli olan Fransız oyuncunun, kapıları tekmelediği öğrenildi.
Kaynak: Fotomaç
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar