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Fenerbahçeli Valbuena, Trabzonspor Maçı Sonrası Soyunma Odasında Kapıları Tekmeledi

FENERBAHÇELİ VALBUENA, TRABZONSPOR MAÇI SONRASI SOYUNMA ODASINDA KAPILARI TEKMELEDİ

Gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Valbuena, Trabzonspor maçı sonunda soyunma odasında sinirden kapıları tekmeledi.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 16:10
Puan Ver : Fenerbahçeli Valbuena, Trabzonspor Maçı Sonrası Soyunma Odasında Kapıları Tekmeledi(9/10)5

Bu sezon oynanan 5 resmi maçta gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin öne çıkan ismi olan Valbuena ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

Fransız yıldız Valbuena, tam 8 sezon formasını giydiği Marsilya ile 2013-14 sezonunun ardından yollarını ayırmış ve Dinamo Kiev'in yolunu tutmuştu. İki sezon kaldığı Rusya'da beklentilerin uzağında kaldıktan sonra Lyon'a dönen yıldız futbolcu Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından ise Fransa'da ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

HABERLERİ UNUTMADI, "KUPALAR KAZANMAYA GELDİM" DEDİ

Ülke basınında, "Artık yaşlandı. Fransa dışında bir yerde başarılı olamaz" yorumları yapılan 32 yaşındaki futbolcunun hakkındaki haberleri unutmadığı öğrenildi. Her fırsatta, "Fenerbahçe'ye şampiyonluklar yaşamaya, kupalar kazanmaya geldim" ifadesini kullanan tecrübeli oyuncunun, "Fransa basını, Valbuena'nın ne olduğunu görecek" dediği belirtildi.

Maçlarda bitmeyen enerjisi ve hırsıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, kazanamadıkları Göztepe, Vardar ve Trabzonspor maçlarının ardından soyunma odasında öfke patlaması yaşadı. Bir hayli sinirli olan Fransız oyuncunun, kapıları tekmelediği öğrenildi.

Kaynak: Fotomaç

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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