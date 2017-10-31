Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Valbuena'yı ikinci yarıda oyundan çıkarmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu...

GOL GELİNCE YIKILDI

Fransız yıldız, son dakikada Gyan'ın attığı gol sonrası takımın en üzgün ismiydi. Öyle ki Valbuena, golün şokunu kendini Kadıköy'ün çimlerine bırakarak yaşadı.

DERBİDE DE OYUNDAN ÇIKMIŞTI

Galatasaray derbisinde de oyundan çıkarılan Valbuena'ya sahip çıkan Sarı-Lacivertli taraftarlar, Kocaman'ı da bu yolla sert şekilde eleştirdi.

Kaynak: haberinburada