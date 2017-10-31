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Fenerbahçeli Valbuena, Kayseri Maçından Sonra Yıkıldı

FENERBAHÇELİ VALBUENA, KAYSERİ MAÇINDAN SONRA YIKILDI

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, Kayserispor maçında yedikleri son golle sahada yıkıldı.

Tarih : 31 Ekim 2017, 12:30
Puan Ver : Fenerbahçeli Valbuena, Kayseri Maçından Sonra Yıkıldı(9/10)5

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Valbuena'yı ikinci yarıda oyundan çıkarmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu...

GOL GELİNCE YIKILDI

Fransız yıldız, son dakikada Gyan'ın attığı gol sonrası takımın en üzgün ismiydi. Öyle ki Valbuena, golün şokunu kendini Kadıköy'ün çimlerine bırakarak yaşadı.

DERBİDE DE OYUNDAN ÇIKMIŞTI

Galatasaray derbisinde de oyundan çıkarılan Valbuena'ya sahip çıkan Sarı-Lacivertli taraftarlar, Kocaman'ı da bu yolla sert şekilde eleştirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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