FENERBAHÇELİ VALBUENA, KAYSERİ MAÇINDAN SONRA YIKILDI
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, Kayserispor maçında yedikleri son golle sahada yıkıldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Valbuena'yı ikinci yarıda oyundan çıkarmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu...
GOL GELİNCE YIKILDI
Fransız yıldız, son dakikada Gyan'ın attığı gol sonrası takımın en üzgün ismiydi. Öyle ki Valbuena, golün şokunu kendini Kadıköy'ün çimlerine bırakarak yaşadı.
DERBİDE DE OYUNDAN ÇIKMIŞTI
Galatasaray derbisinde de oyundan çıkarılan Valbuena'ya sahip çıkan Sarı-Lacivertli taraftarlar, Kocaman'ı da bu yolla sert şekilde eleştirdi.
Kaynak: haberinburada
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