FENERBAHÇELİ VALBUENA, GALATASARAY'A YETERİ KADAR ZORLUK ÇIKARAMADIKLARINI SÖYLEDİ
0-0 biten Galatasaray derbisinin ardından konuşan Fenerbahçeli Valbuena, "İyi bir maç olmadı. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra zorluk çıkartabilirdik ama olmadı." dedi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mathieu Valbuena, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Maçta sonra yayıncı kuruluşa konuşan Fransız futbolcu, "Çok iyi bir maç olmadı" dedi.İşte Valbuena'nın açıklamaları;
"RAKİBE ZORLUK ÇIKARAMADIK"
"Çekişmeli bir maç oldu. Çok fazla faul olan, oyunun durduğu bir maçtı. Çok iyi bir maç olmadı açıkçası. 1 puan çok da kötü diyemeyiz bence. İyi bir moral gösterdik, iyi takım ruhu gösterdik. Ama rakip kalede istediğimiz kadar tehlike oluşturmayı başaramadık. İlk yarıda pozisyonlarımız vardı belki gol atabilirdik. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra zorluk çıkartabilirdik ama olmadı."
Kaynak: haberinburada
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