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FENERBAHÇELİ TARAFTARLARI TAŞIYAN UÇAKTA BOMBA İHBARI YAPILDI!


Fenerbahçeli taraftarları taşıyan uçakta bomba ihbarı yapıldı!
Tarih : 12 Mart 2018, 00:10
Puan Ver : Fenerbahçeli Taraftarları Taşıyan Uçakta Bomba İhbarı Yapıldı!(10/10)6

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası İstanbul'a dönüş yapan taraftarların içinde bulunduğu Anadolu Jet TK 7319 nolu uçak, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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