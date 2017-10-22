FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN GALATASARAY STADINDA ALKIŞ TOPLAYAN PANKART
Fenerbahçeli taraftarlar, bu akşam oynanacak derbi öncesinde kendilerine ayrılmış bölümde ultrAslan'ın hayatını kaybeden eski koordinatörü Alpaslan Dikmen için pankart açtı.
Süper Ligde Galatasaray, bu akşam oynanacak derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Mücadeleyi deplasmanda izlemek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, kendilerine ayrılmış bölümü doldurmaya başladı.
ALKIŞ TOPLAYAN PANKART
Fenerbahçeli futbolseverler, Türk Telekom Stadyumu'nda "Kalbimizdesin Alpaslan Dikmen" pankartı açtı. Bu pankart, sarı-kırmızılı taraftarlardan da alkış aldı.
ALPASLAN DİKMEN KİMDİR?
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın kurucuları arasında yer alan Alpaslan Dikmen, 9 yıl önce Bursa yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
Kaynak: haberinburada
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