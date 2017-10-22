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Fenerbahçeli Taraftarlardan Galatasaray Stadında Alkış Toplayan Pankart

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN GALATASARAY STADINDA ALKIŞ TOPLAYAN PANKART

Fenerbahçeli taraftarlar, bu akşam oynanacak derbi öncesinde kendilerine ayrılmış bölümde ultrAslan'ın hayatını kaybeden eski koordinatörü Alpaslan Dikmen için pankart açtı.

Tarih : 22 Ekim 2017, 18:10
Puan Ver : Fenerbahçeli Taraftarlardan Galatasaray Stadında Alkış Toplayan Pankart(7/10)3

Süper Ligde Galatasaray, bu akşam oynanacak derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Mücadeleyi deplasmanda izlemek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, kendilerine ayrılmış bölümü doldurmaya başladı.

ALKIŞ TOPLAYAN PANKART

Fenerbahçeli futbolseverler, Türk Telekom Stadyumu'nda "Kalbimizdesin Alpaslan Dikmen" pankartı açtı. Bu pankart, sarı-kırmızılı taraftarlardan da alkış aldı.

ALPASLAN DİKMEN KİMDİR?

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın kurucuları arasında yer alan Alpaslan Dikmen, 9 yıl önce Bursa yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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