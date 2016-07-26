O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

fenerbahçeli taraftarlara monaco maçı öncesi uyarı

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARA MONACO MAÇI ÖNCESİ UYARI

Sarı-lacivertli kulüp, yarın oynanacak Monaco maçı öncesi taraftarlarını UEFA disiplin kurallarına uyması konusunda uyardı.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 14:52
Puan Ver : Fenerbahçeli Taraftarlara Monaco Maçı Öncesi Uyarı(8/10)8


 Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA'nın Monaco karşılaşmasını "yüksek riskli maç" statüsüne aldığı belirtilerek, müsabakaya ayrıca güvenlik delegesi atandığı kaydedildi.



Kulübün, 2012-2013 sezonunda oynadığı UEFA maçlarında yaşanan önemli disiplin ve güvenlik ihlalleri sebebiyle ciddi yaptırımlara ve para cezalarına maruz kaldığı hatırlatılarak, açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Siz sevgili taraftarlarımızdan beklentimiz; stada gelirken yanınızda bozuk para taşınılmaması, merdiven boşluklarında oturulmaması, maç öncesi, maç sırasında ve maç sonrasında sahaya girilmemesi, hiçbir şekilde, rakibi hedef alan, siyasi içerik barındıran ya da siyasi içerik çağrıştıran slogan atılmaması, pankart, flama ve benzeri gibi objelerin stada getirilmemesi, sahaya kesinlikle yabancı madde atılmamasının sağlanması, maytap, meşale ve bu tür yanıcı ve yaralayıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması, kullananların engellenmesi ve bu konuda direniş gösterenlerin ivedilikle güvenlik birimlerine bildirilmesi, rakip takım taraftarlarının olası provokasyonuna karşı sakin kalarak sadece ve sadece Fenerbahçemize destek olmanızdır. Unutulmamalıdır ki, sporun ruhuna aykırı yaşanabilecek olan herhangi bir saha olayında, kulübümüz maddi ve manevi anlamda büyük bir zarara uğrayacaktır."








Etiketler: Fenerbahçeli  Taraftarlara  Monaco  Maçı  Öncesi  Uyarı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER