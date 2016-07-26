

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA'nın Monaco karşılaşmasını "yüksek riskli maç" statüsüne aldığı belirtilerek, müsabakaya ayrıca güvenlik delegesi atandığı kaydedildi.







Kulübün, 2012-2013 sezonunda oynadığı UEFA maçlarında yaşanan önemli disiplin ve güvenlik ihlalleri sebebiyle ciddi yaptırımlara ve para cezalarına maruz kaldığı hatırlatılarak, açıklamada şu ifadelere yer verildi:







"Siz sevgili taraftarlarımızdan beklentimiz; stada gelirken yanınızda bozuk para taşınılmaması, merdiven boşluklarında oturulmaması, maç öncesi, maç sırasında ve maç sonrasında sahaya girilmemesi, hiçbir şekilde, rakibi hedef alan, siyasi içerik barındıran ya da siyasi içerik çağrıştıran slogan atılmaması, pankart, flama ve benzeri gibi objelerin stada getirilmemesi, sahaya kesinlikle yabancı madde atılmamasının sağlanması, maytap, meşale ve bu tür yanıcı ve yaralayıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması, kullananların engellenmesi ve bu konuda direniş gösterenlerin ivedilikle güvenlik birimlerine bildirilmesi, rakip takım taraftarlarının olası provokasyonuna karşı sakin kalarak sadece ve sadece Fenerbahçemize destek olmanızdır. Unutulmamalıdır ki, sporun ruhuna aykırı yaşanabilecek olan herhangi bir saha olayında, kulübümüz maddi ve manevi anlamda büyük bir zarara uğrayacaktır."