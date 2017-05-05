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fenerbahçeli taraftarlara ayrılan biletler tükendi

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARA AYRILAN BİLETLER TÜKENDİ

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbi için konuk sarı-lacivertli taraftarlara ayrılan biletler bitti.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 16:05
Puan Ver : Fenerbahçeli Taraftarlara Ayrılan Biletler Tükendi(10/10)9




Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılacak karşılaşma için konuk sarı-lacivertli taraftarlara ayrılan biletler tükendi.



Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İl Spor Güvenlik Kurulunun kararları gereği, derbide misafir takım taraftarına ayrılan biletlerin kulüp tarafından dağıtılma zorunluluğu olduğu ve dağıtım işleminin de taraftarların yazılı başvuru sırasına göre gerçekleştirildiği belirtildi. Kulüp kongre üyeleri öncelikli olmak üzere, dağıtımın ardından biletlerin tükendiği ve bugünden itibaren başvuru kabul edilmediği aktarıldı.



Açıklamada, İl Spor Güvenlik Kurulunun toplantısında alınan Fenerbahçeli taraftarlara yönelik kararlara da yer verildi. Buna göre sarı-lacivertliler, maç günü saat 14.00'te Ülker Stadı'nın protokol tribünü girişi önünde toplanacak. Burada bilet kontrolleri ve üst aramaları yapılacak taraftarlar, kulüp tarafından organize edilecek otobüslerle saat 15.00'te toplu olarak Vodafone Arena'ya hareket edecek. Maç günü ayrıca saat 13.00'te stadın yanındaki Recep Peker Caddesi, Kızıltoprak ışıklar mevkisinden Yoğurtçu Parkı'na kadar araç trafiğine kapatılacak ve burada güvenlik noktaları kurulacak.



Taraftarlar, Passolig kartlarına yükledikleri biletleri, başka bir Passolig karta transfer edemeyecek. Passolig kartlarında bilet yüklenmemiş olan taraftarlar otobüslere alınmayacak.



 



kaynak:sabah










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