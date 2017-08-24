Fenerbahçe taraftarları, Vardar'dan yenilen 2. golün ardından yönetimi istifaya davet ettiler.

YÖNETİMİ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta rakibine 2-0 mağlup olmasının ardından Kadıköy'deki 2-1'lik mağlubiyetle birlikte taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı.

Fenerbahçe tribünleri, 90+1. dakikada Nikola Gligorov'un kaydettiği golün ardından "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçe taraftarları, maç sonunda Mathieu Valbuena'yı ise alkışladı.

VAN PERSİE'Yİ DE ISLIKLAMIŞLARDI

Maçta vasat bir performans gösteren ve yerini Soldado'ya bırakan Robin van Persie de taraftarlardan nasibini aldı. Yıldız oyuncu kenara gelirken, tüm taraftarlar hep bir ağızdan oyuncuyu ıslık yağmuruna tuttu.

Kaynak: haberinburada