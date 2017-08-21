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Fenerbahçeli Taraftarlar, Trabzonspor Maçında Hatalı Gol Yiyen Volkan'ı Islıkladı

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, TRABZONSPOR MAÇINDA HATALI GOL YİYEN VOLKAN'I ISLIKLADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Göztepe maçındaki gole benzer golü Trabzonspor maçında da yiyince Volkan Demirel'i ıslık yağmuruna tuttu.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 00:20
Puan Ver : Fenerbahçeli Taraftarlar, Trabzonspor Maçında Hatalı Gol Yiyen Volkan'ı Islıkladı(8/10)4

Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasına Trabzonspor'u ağırladı. Kaleci Volkan Demirel, Göztepe maçında yediği hatalı gole benzer bir golü kalesinde görünce ortalık karıştı.

Fenerbahçe taraftarları Volkan Demirel'e ıslıklarla tepki gösterdi.

VOLKAN TARAFTARI ALKIŞLADI

Sarı- lacivertlilerde kaleci Volkan Demirel Olcay Şahan'ın cezası sahası dışından çektiği şutu kontrol edemeyince taraftarlar tarafından tepki çekti. Kaleci Volkan Demirel bunun üzerine taraftarı alkışlayarak protesto etti. Bir kısım taraftar da Demirel'i alkışlayarak destek vermeye çalıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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