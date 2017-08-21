Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasına Trabzonspor'u ağırladı. Kaleci Volkan Demirel, Göztepe maçında yediği hatalı gole benzer bir golü kalesinde görünce ortalık karıştı.

Fenerbahçe taraftarları Volkan Demirel'e ıslıklarla tepki gösterdi.

VOLKAN TARAFTARI ALKIŞLADI

Sarı- lacivertlilerde kaleci Volkan Demirel Olcay Şahan'ın cezası sahası dışından çektiği şutu kontrol edemeyince taraftarlar tarafından tepki çekti. Kaleci Volkan Demirel bunun üzerine taraftarı alkışlayarak protesto etti. Bir kısım taraftar da Demirel'i alkışlayarak destek vermeye çalıştı.

Kaynak: haberinburada