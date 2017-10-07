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Fenerbahçeli Taraftarlar Tff Binası Önünde Eylem Yaptı

Fenerbahçeli Taraftarlar TFF Binası Önünde Eylem Yaptı

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TFF BİNASI ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinin önünde toplanan Fenerbahçeli bir grup taraftar, hakem kararlarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Tarih : 07 Ekim 2017, 17:50
Puan Ver : Fenerbahçeli Taraftarlar Tff Binası Önünde Eylem Yaptı(10/10)6

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin önünde toplanan yaklaşık 50 taraftar, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetimine yönelik tepkilerini dile getirdi.

DEMİRÖREN'İ İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Sarı-lacivertliler, güvenlik önlemleri eşliğinde yaklaşık 30 dakika süren gösteride, "Yeter Yıldırım Demirören yeter", "Yönetim istifa" diye tempo tuttu.

Fenerbahçe lehine tezahüratlarda da bulunan taraftarların elindeki, "Fenerbahçe halktır", "Halk yenilmez" yazılı pankartlar dikkati çekti.

SİYAH ÇELENK BIRAKILDI

Sarı-lacivertli taraftarlar, ayrıca federasyon binasının önüne "TFF istifa" yazılı siyah çelenk bıraktı. Taraftarlar, daha sonra olaysız bir şekilde tesislerden ayrıldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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